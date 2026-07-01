Mare, Sole e Cultura: Daria Bignardi presenta a Positano “Nostra solitudine”

Prosegue a Positano la XXXIV edizione di “Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria organizzata dall’Associazione culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano, la Camera di commercio di Salerno, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della Cultura e della Fondazione Carisal. Nell’anno del 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti, la manifestazione è dedicata al tema “Parole in libertà”.

Il quinto appuntamento della rassegna, in programma lunedì 6 luglio alle ore 21 in Piazza Flavio Gioia, sarà dedicato al tema “Parole per stare al mondo” e vedrà protagonista Daria Bignardi, che presenterà il suo ultimo libro Nostra solitudine (Mondadori) in dialogo con Titta Fiore, presidente della Film Commission Campania.

Nel volume, Daria Bignardi affronta una riflessione sul senso della solitudine nel mondo contemporaneo, interrogandosi su come trovare il proprio posto in una realtà segnata da guerre, disuguaglianze e fragilità personali. Un racconto che intreccia esperienza autobiografica e reportage, portando la scrittrice dalla Cisgiordania a Hebron, dove incontra prigionieri palestinesi liberati nell’ultimo scambio, fino ad At-Tuwani, il villaggio raccontato nel documentario No Other Land, dove i volontari internazionali accompagnano ogni giorno i bambini a scuola per proteggerli dalle aggressioni dei coloni.

Il viaggio prosegue a Gerusalemme, nella Chiesa del Santo Sepolcro, nel giorno della morte di Papa Francesco, quindi in Vietnam, lungo il Mekong, per raccontare le conseguenze dell’inquinamento, e in Uganda, dove assiste all’operazione al cuore di un neonato e vive l’incontro con un gorilla destinato a diventare simbolo della ricerca di sé.

Nel libro trovano spazio anche il rapporto con i social network, vissuti come strumenti capaci di amplificare la solitudine, ma anche come luoghi di relazioni quotidiane, e una riflessione sulle grandi questioni del presente – dalla globalizzazione alle guerre, dall’occupazione al patriarcato – raccontate attraverso uno sguardo intimo e personale che restituisce alla letteratura il compito di dare voce a ciò che spesso resta invisibile.

La rassegna si concluderà giovedì 9 luglio, sempre alle 21 in Piazza Flavio Gioia, con l’incontro dedicato ai “Segreti internazionali”. Protagonisti saranno Gennaro Sangiuliano, autore de Il sultano (Mondadori), e Tommaso Cerno, autore de Le ragioni di Giuda (Rizzoli).

Gli incontri sono aperti al pubblico e, anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Travelmar, sarà possibile raggiungere Positano usufruendo di un collegamento marittimo speciale andata e ritorno da Salerno.

Il traghetto sarà disponibile esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento dei posti. La partenza è prevista da Piazza della Concordia alle 17.10, mentre il rientro da Positano è fissato alle 23, senza fermate intermedie.