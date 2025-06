Mare, Sole e Cultura: di scena la principessa Kate. Ne parlano Paola Calvetti e Enrica Bonaccorti

Sarà Paola Calvetti l’ospite del terzo incontro della rassegna letteraria Mare, Sole e Cultura. Mercoledì 25 giugno (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) l’autrice de Il segreto del cigno (Mondadori) insieme ad Enrica Bonaccorti ripercorrerà i momenti cruciali della rivoluzione silenziosa della principessa di Galles.

La rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano, la Camera di commercio di Salerno e la Fondazione Carisal, si fregia del patrocinio morale del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura, dell’Agenzia Campania Turismo e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.M., e in occasione delle celebrazioni per i quarant’anni dalla morte di Elsa Morante dedica la XXXII edizione a Il segreto dell’arte.

Sguardo fermo, sorriso calibrato, grazia innata e bellezza regale: Catherine Middleton incarna l’ideale di perfezione che la monarchia britannica tenta ostinatamente di preservare. Ma dietro l’apparenza algida e l’indecifrabile riservatezza, si cela molto di più di una moderna Cenerentola: c’è una donna che ha fatto della discrezione un’arte e del silenzio uno strumento di potere.

Elegante e misteriosa, la commoner che dal 29 aprile 2011 ha deciso di unire il proprio destino a quello di William, futuro sovrano d’Inghilterra, è diventata il membro più carismatico e amato della famiglia reale. Eppure per molti rimane un enigma, sempre in bilico tra la donna che è e quella che il suo ruolo le impone di essere.

Paola Calvetti, con il suo sguardo appassionato e attento ai dettagli, ripercorre la vita della principessa di Galles scavando sotto la superficie dei gesti pubblici, dove la favola incontra la strategia, e il romanticismo convive con la disciplina ferrea di una futura regina. Dall’incontro con William al fastoso matrimonio, dalla nascita dei tre figli alle tante occasioni in cui ha concretizzato il suo impegno a favore dei bambini e delle persone che soffrono di disagi psichici, dal burrascoso rapporto con i cognati Harry e Meghan fino al toccante annuncio della malattia. Un gesto, quest’ultimo, che non solo ha cancellato d’un colpo i pettegolezzi, ma ha anche messo in luce il suo coraggio e la sua umanità, avvicinandola ancor di più alla gente comune. Il ritratto, disegnato con grazia e intensità, svela il profilo di una donna che si prepara a entrare nella storia con la maestosa eleganza di un cigno, le cui zampe, sotto la superficie dell’acqua, si muovono rapide e senza sosta. Una principessa carismatica, determinata a dare una nuova impronta al futuro della monarchia.

Gli incontri sono aperti al pubblico e anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Travelmar, chi vorrà partecipare alla rassegna potrà usufruire di una corsa andata e ritorno da Salerno a Positano e da Positano a Salerno.

Il traghetto è solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti, e partirà da Piazza della Concordia alle ore 17.10 e ripartirà da Positano alle ore 23.00 e non effettuerà fermate intermedie.

La rassegna prosegue giovedì 3 luglio (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) con Mario Calabresi, autore de Il tempo del bosco (Mondadori). Con la partecipazione di Oreste Lo Pomo, Direttore TG3 Campania.

Info e prenotazioni: info@maresoleucltura.it – Tel. +39 339 814 0173 – 366 6421650