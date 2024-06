Mare, Sole e Cultura, il festival letterario di Positano apre il 14 giugno con Alessandro Piperno

Al via la storica rassegna letteraria di Positano, “Mare, Sole e Cultura”, che in occasione del centenario della morte di Franz Kafka dedica la sua XXXII edizione alle “Metamorfosi”. A tagliare il nastro della rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano, la Camera di Commercio di Salerno e la Fondazione Carisal, venerdì 14 giugno (ore 21, Palazzo Murat), l’editorialista del Corriere della Sera e curatore della collana “I Meridiani”, Alessandro Piperno, autore di “Aria di famiglia” (Mondadori) che tratteggerà i chiaroscuri dell’esistenza umana in una serata dal tema “Destini ineluttabili”. Dopo i saluti sindaco di Positano, Giuseppe Guida, la serata ospiterà la cerimonia di consegna del Premio Internazionale di Giornalismo Civile. Presieduto da Arturo Martorelli e conferito dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, viene assegnato ai giornalisti e ai personaggi che si sono distinti per l’impegno profuso nella tutela dei diritti civili, nelle inchieste e nel coraggioso sostegno dei valori sociali.

Alessandro Piperno (Roma 1972) insegna letteratura francese a Tor Vergata. È curatore della collana “I Meridiani” e collabora con il «Corriere della Sera». Nel 2005 ha pubblicato per Mondadori Con le peggiori intenzioni, il suo primo romanzo, vincitore del premio Campiello Opera prima. Nel 2010 è uscito da Mondadori Persecuzione, che in Francia è stato finalista ai premi Médicis e Femina e ha vinto il Prix du meilleur livre étranger, e che insieme a Inseparabili (premio Strega 2012) dà vita al dittico dal titolo Il fuoco amico dei ricordi. Nel 2016 è uscito Dove la storia finisce, nel 2021 Di chi è la colpa e nel 2022 Proust senza tempo. È autore inoltre di vari saggi.

Gli incontri sono aperti al pubblico. Quest’anno, grazie alla collaborazione con Travelmar, chi vorrà partecipare alla rassegna potrà usufruire di una corsa andata e ritorno da Salerno a Positano e da Positano a Salerno. Il traghetto è gratuito, solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Il traghetto partirà da Piazza della Concordia alle ore 17,10 e ripartirà da Positano alle ore 23.00 e non effettuerà fermate intermedie. Info e prenotazioni: info@maresolecultura.it – T. +39 339 814 0173 – 366 6421650. La rassegna prosegue giovedì 20 giugno (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) con Alessandra Celentano, autrice del volume Chiamatemi maestra (Mondadori).