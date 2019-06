Mare pulito, Touring e Legambiente premiano Pollica. Ma tra le regioni la Campania è solo quarta

Questa mattina Legambiente e Touring club italiano hanno presentato a Roma la guida sul Meglio del mare e dei laghi italiani – dove trascorrere una vacanza attenta all’ambiente. In testa alla classifica c’è il Cilento antico guidato da Pollica, comune capofila tra quelli del comprensorio campano. A seguire il litorale della Maremma Toscana guidato da Castiglione della Pescaia (Grosseto), terza sul podio la Baronia di Posada (Nu) in Sardegna. “Anche quest’anno raccontiamo quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola”, ha dichiarato Sebastiano Venneri, responsabile mare e turismo per Legambiente. All’appuntamento sono intervenuti, tra gli altri, il sottosegretario al ministero dell’Ambiente Salvatore Micillo, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano. Il mar Tirreno e’ il piu’ premiato con sette comprensori a Cinque Vele (massima valutazione), mentre la classifica delle regioni vede la Sardegna al primo posto seguita da Sicilia, Puglia, Campania e Toscana. La guida 2019 include anche il logo dei comuni plastic free, che hanno adottato misure per ridurre la plastica monouso sul proprio territorio. I comuni campani che rientrano nella lista sono Pollica, Castellabate, Capri e Ischia. “Il mondo del mare – ha proseguito Venneri – si trova a dover dare risposte all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria e ha messo su un bel ventaglio di proposte e iniziative: enti locali, imprenditori privati, associazioni e regioni si sono impegnati a proporre soluzioni avanzate per una vacanza amica dell’ambiente”.