Mare, Tripi (Almaviva): sposalizio per business e passione

Intervento a Mediterraneo da Remare

Roma, 15 lug. (askanews) – “La sostenibilità del mare è una parola talmente grande che qualsiasi cosa si faccia si tratta di una goccia in un mare ma il mare è fatto di tante gocce. Noi aiutiamo le Capitanerie di Porto, la loro organizzazione, l’ottimizzazione del traffico nei porti. Tutto ciò che riguarda la gestione di dati riferiti al mare è una cosa che a noi piace gestire sia per il business sia per la passione del mare che il fondatore di Almaviva, che sono io, ha sempre avuto, tanto da essere stato probabile olimpico di Canottaggio ormai secoli fa. Quindi per noi il mare, unito alla nostra professionalità, è uno sposalizio che ci stimola sempre ad andare avanti”.Così Alberto Tripi (Presidente di Almaviva), in occasione del lancio della campagna Mediterraneo da Remare. Tripi ha poi aggiunto: “L’acqua è una risorsa preziosa, fondamentale per la vita, ed è anche un diritto universale che va tutelato e valorizzato. In Almaviva siamo impegnati a supportare operatori, aziende e istituzioni nella gestione intelligente e sostenibile delle risorse idriche, con soluzioni digitali avanzate per migliorare il monitoraggio, l’ottimizzazione e la resilienza dei sistemi, ridurre le perdite idriche, promuovere un uso responsabile ed efficiente delle risorse. Come impresa che ha a cuore l’ambiente, e come protagonisti digitali, partecipiamo inoltre, con diversi partner, ad iniziative per la difesa di mare e fiumi e contro la dispersione di plastica”.