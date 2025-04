Mare, Valditara: a Genova potrebbe nascere campus sulla blue economy

“Lo creeremo assieme a Regione Liguria, Its e imprese liguri”

Genova, 29 apr. (askanews) – “Ho annunciato che sono disponibile a ragionare per creare un campus proprio qui a Genova insieme con la Regione Liguria e ovviamente con Its e imprese liguri. C’è un grandissimo interesse a questa iniziativa che metterebbe insieme strutture, competenze ed esperienze, quindi mettere insieme un istituto tecnico, un istituto professionale, un Its, imprese e Università. Potrebbe essere dedicato alla blue economy. Ne ho parlato questa mattina proprio con il presidente Bocci che ha immediatamente colto l’importanza di questa iniziativa e ha suggerito di dedicarla proprio alla blue economy”.Lo ha detto alla Fondazione Ansaldo di Genova il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in occasione dell’iniziativa itinerante “Connecting to the future”. “Abbiamo parlato anche – ha aggiunto Valditara – del liceo della Valpolcevera che unisce la formazione umanistica e la formazione tecnologica e sarà una grandissima opportunità per il territorio”.