Cosmofarma, Marevivo al fianco di New Line Ds: Ecco perché la nostra salute dipende da quella del mare

Nel quadro del Salone Cosmofarma 2023, tenutosi a Bologna dal 5 al 7 maggio scorsi, Marevivo ha partecipato al fianco di New Line Ds, con cui l’associazione ambientalista ha iniziato una nuova partnership, nell’ambito della campagna nazionale “Adotta una spiaggia”.

La Responsabile della Delegazione Spiagge&Coste di Marevivo, Rita Paone, era presente in rappresentanza allo stand di New Line Ds, dove ha fornito informazioni ai presenti sulle attività portate avanti dall’associazione per difendere il mare, con l’obiettivo di sensibilizzare non solo i farmacisti ma anche tutti i visitatori, del settore e non, sull’importanza della tutela dell’ambiente e, in particolare, dei nostri mari.

Il Responsabile Sostenibilità di New Line Ds, Samuele Quarta, ha invitato inoltre Marevivo al workshop organizzato da Cosmofarma, dal titolo “Farmacia e Sostenibilità: un percorso consapevole e organizzato verso la farmacia sostenibile”. Questa è stata l’occasione per ribadire l’importanza di attuare un piano di sostenibilità all’interno delle farmacie, esprimendo in maniera chiara le azioni che ogni persona può mettere in atto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all’interno dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, i quali costituiscono peraltro la base del progetto “Green is not a color®” di New Line DS.