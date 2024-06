Marevivo, campagna Only One, focus al Salone Margherita di Napoli: Accelerare sulla transizione ecologica

È la settimana dedicata all’Ambiente e agli Oceani. E domani, mercoledì 5 giugno, l’associazione Marevivo promuove al Salone Margherita di Napoli, nell’ambito campagna Only One, un convegno sulla transizione ecologica con Rosalba Giugni, presidente della Fondazione Marevivo; Pietro Sebastiani, ambasciatore e consigliere della Sioi; Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr e membro del Comitato scientifico di Marevivo; Alberto Luca Recchi, esploratore del mare. All’incontro moderato da Benedetta Rinaldi, con musiche del maestro Francesco Rizzo, interverrà il presidente della Sioi (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale), ambasciatore Riccardo Sessa.

La campagna, nata per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’urgenza di attuare la transizione ecologica, sta facendo il giro del mondo a bordo delle navi scuole Palinuro e Amerigo Vespucci (dove è stata allestita una mostra itinerante), con il coinvolgimento delle 87 università della Rus (Rete università sostenibili) e del Conisma, delle direzioni Marittime d’Italia, della Lega Navale e delle scuole nelle Isole Minori e degli istituti nautici.

In questi mesi la mostra della campagna è stata esposta ai G7 di Capri alla Certosa di San Giacomo e a Torino alla Venaria Reale.

Mi auguro che ti possa interessare e sarai con noi per divulgare questo importante messaggio.

Only One: One Planet, One Ocean, One Health. IL VIDEO