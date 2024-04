Marevivo e il Gruppo Pellicano Hotels avviano l’operazione spiagge pulite. Dopo Porto Ercole è la volta di Forio

Prosegue per il quarto anno consecutivo la collaborazione tra Marevivo e il Gruppo Pellicano Hotels, grazie alla quale il gruppo alberghiero supporta la campagna nazionale di Marevivo “Adotta una spiaggia“, che prevede attività di pulizia, monitoraggio, tutela e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia. Dopo la prima attività di clean-up tenutasi a Ladispoli, presso la spiaggia di Marina di San Nicola, e quella alla spiaggia dell’Acqua Dolce di Porto Ercole, si è svolto ieri il terzo appuntamento all’insegna della salvaguardia dell’ecosistema marino nella spiaggia della Chiaia di Forio, Ischia, in cui i dipendenti del Mezzatorre Hotel & Thermal Spa hanno svolto una pulizia dell’area guidati dai volontari della Fondazione ambientalista.

Dopo aver presentato le principali attività dell’organizzazione, alcuni referenti di Marevivo hanno affiancato i dipendenti nelle attività di pulizia, che grazie all’impegno di tutti i presenti ha permesso la rimozione di quasi 40 kg di rifiuti, di cui 19 kg di rifiuti indifferenziati, 18 kg di plastica, quasi 2 kg di vetro e moltissimi mozziconi di sigarette dal tratto di litorale coinvolto. L’iniziativa è l’ultimo degli appuntamenti che rientrano nel quadro del programma di sostenibilità “Il Dolce Far Bene” del Gruppo Pellicano che coinvolge i tre hotel del Gruppo (La Posta Vecchia Hotel di Palo Laziale, l’Hotel Il Pellicano di Porto Ercole e il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia) in numerose iniziative di sostenibilità ambientale.

«Siamo davvero felici di continuare a collaborare con un partner attento e presente come il Gruppo Pellicano, che ha intrapreso azioni mirate attraverso l’adozione di un modello imprenditoriale basato sulla sostenibilità. Più che mai in questo momento storico, il ruolo del turismo, che è uno dei settori trainanti per il nostro paese, è fondamentale per sensibilizzare cittadini e turisti. L’obiettivo è raggiungere il giusto equilibrio tra economia ed ecologia e pensare la spiaggia non soltanto come un ambiente da vivere nei mesi estivi, ma come un ecosistema ricco di biodiversità, da tutelare tutto l’anno” ha dichiarato Raffaella Giugni, segretario generale di Marevivo.

“Siamo fortunati ad avere la possibilità di vivere la bellezza del mare che ci circonda e pensiamo che sia un nostro dovere rispettarlo e preservare la sua unicità. Il nostro impegno con Marevivo si rinnova negli anni e ci aiuta ad agire concretamente nella cura del pianeta con il coinvolgimento dei team dei nostri tre hotel nella pulizia delle spiagge dei territori che ci ospitano” commenta Marie-Louise Sciò, ceo & direttore creativo di Pellicano Hotels.