Marevivo: La conoscenza degli oceani è uno strumento essenziale contro la crisi climatica

In un’epoca come la nostra caratterizzata da crisi climatica, riscaldamento globale e perdita di biodiversità, la salute ambientale è un tema centrale che le agende politiche dovrebbero affrontare con maggiore urgenza e incisività. Le giovani generazioni, eredi di un Pianeta al collasso, saranno costrette loro malgrado a farsi carico di costi ambientali e sociali che non hanno generato. Tra i mezzi a disposizione per affrontare questo grave problema, vi è senza dubbio una maggiore diffusione dell’Ocean Literacy, che può aiutare i cosiddetti “nativi climatici” a comprendere meglio l’influenza umana sull’oceano (e viceversa) e a orientarsi nella strada che conduce verso una soluzione concreta ai cambiamenti climatici. Al fine di diffondere questa consapevolezza, da anni Marevivo, con il sostegno della Msc Foundation, entra nelle scuole e accompagna le giovani generazioni – dall’infanzia alla maggiore età – con due progetti “Delfini Guardiani dell’Isola” e “NauticinBlu”, rivolti rispettivamente alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle isole minori e agli istituti nautici italiani e stranieri.

In 16 anni di attività sul territorio nazionale “Delfini Guardiani dell’Isola” ha confermato il suo prezioso valore culturale e formativo, diffondendosi in 21 isole italiane e coinvolgendo oltre 22mila alunni e alunne. Guidati dagli operatori della Fondazione e dagli insegnanti, piccoli studenti e studentesse hanno preso parte ai laboratori di Marevivo per scoprire la biodiversità del loro territorio, imparando a utilizzare i materiali didattici e gli strumenti forniti dalla Fondazione, come microscopi e lenti d’ingrandimento, per studiare da vicino l’ecosistema marino.

Alla fine del progetto, gli alunni coinvolti, vere e proprie sentinelle a difesa del territorio, dell’ambiente e del mare hanno ricevuto l’attestato di “Delfini guardiani dell’Isola”, per “vigilare” sul loro territorio e segnalare a Comune, Guardia Costiera e uffici di Parchi Nazionali e Aree Marine Protette buone pratiche e criticità sin da bambini senza essere accompagnati da un adulto.

“Progetti così complessi e di grande rilevanza a livello culturale sono resi possibili dal prezioso sostegno di Msc Foundation che crede in Marevivo e da 10 anni aiuta concretamente la Fondazione a favorire e approfondire la conoscenza dell’ecosistema marino, delle emergenze che lo minacciano e a condurre le nuove generazioni su abitudini e comportamenti più virtuosi – dichiara Rosalba Giugni, Presidente Fondazione Marevivo -. Attraverso Delfini Guardiani dell’Isola e NauticinBlu abbiamo scoperto che molti giovani sono alla continua ricerca di uno scopo e hanno bisogno di una scintilla che possa generare in loro nuovi stimoli in grado di distrarli da quel mondo digitale che li allontana dalla realtà, per portarli a contatto diretto con la natura. Il vero cambiamento, profondo e duraturo, si consolida solo a partire dall’educazione ambientale, ma ai giovani vanno forniti gli strumenti necessari a comprendere il pianeta in cui vivono” conclude Giugni.

“A conclusione di un altro anno scolastico di grande impatto insieme a Marevivo, celebriamo con orgoglio il nostro partner decennale per il suo straordinario impegno nel sensibilizzare e ispirare le nuove generazioni di custodi del mare. È un privilegio sostenere questo percorso nel Mediterraneo. Solo quest’anno, circa 3.400 studenti e insegnanti hanno partecipato con passione e consapevolezza, contribuendo a innescare un senso di responsabilità che può propagarsi ben oltre le aule scolastiche – dichiara Daniela Picco, direttore esecutivo della Msc Foundation. – La MSC Foundation contribuisce con orgoglio al fondamentale lavoro di educazione al mare svolto da Marevivo, promuovendone le attività con i quasi 4 milioni di ospiti che ogni anno viaggiano a bordo delle navi di MSC Crociere”.

Venti tappe in Italia, tre in Spagna, due in Portogallo e tre in Grecia, l’ottava edizione di “NauticinBlu”, i cui destinatari sono stati anche quest’anno gli studenti degli istituti nautici, futuri operatori del mare, ha dato vita a una full immersion della durata di quattro giorni sul tema del mare, che ha visto alternarsi lezioni in aula e attività outdoor. Lo scopo è stato quello di trasmettere ai partecipanti una conoscenza più approfondita degli ambienti marini, delle norme di salvaguardia e di corretta gestione delle risorse, e delle opportunità derivanti dai blue jobs, cercando di far comprendere loro le ripercussioni delle azioni di ogni singolo cittadino sull’ambiente. In otto anni “Nauticinblu” ha coinvolto più di 7000 alunni, con l’obiettivo di stimolare questi ragazzi e ragazze, che hanno scelto il “blu” come orizzonte umano e professionale, a mettere in pratica tutti gli insegnamenti acquisiti nell’esercizio del loro lavoro.

I notevoli risultati ottenuti dai due progetti di educazione ambientale di Marevivo, in termini di diffusione ed entusiasmo, sono il frutto dell’importante sinergia tra istituzioni nazionali e locali, settore pubblico e privato e terzo settore, a dimostrazione della necessità di lavorare tutti insieme a sostegno dell’ambiente e delle nuove generazioni.