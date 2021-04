Marevivo presenta a Procida la campagna Blue activities: donati al Comune 3 eco-compattatori per le bottiglie di plastica

Sarà presentata domani a Procida, in occasione della Giornata mondiale della Terra, Blue Activities la campagna di Marevivo nata con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità dell’isola, in particolare i più giovani, sull’importanza della tutela del mare e della biodiversità e sulle tematiche del riciclo e dell’economia circolare. La presentazione avverrà alle 11 in via Roma, allo stazionamento Eav.

Nel corso dell’evento, nel rispetto di tutte le misure vigenti per il contenimento del Covid19, verranno inaugurati i tre eco-compattatori per le bottiglie di plastica donati al Comune e con l’occasione verranno presentate la campagna di comunicazione legata all’iniziativa e il programma di attività con le scuole.

Sono invitati ad intervenire: Raimondo Ambrosino, sindaco di Procida; Paolo Monti, coordinatore Marevivo per le attività di educazione ambientale del progetto; Giuditta Lubrano, vicesindaca con delega all’Ambiente e all’Ecologia del Comune di Procida; Pasquale Di Massa e Nunzio Cozzolino, responsabili del servizio Bus Eav di Ischia e Procida. La seconda edizione di Blue Activities coinvolge sia tutti gli studenti dell’isola che, grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici e degli insegnanti – compatibilmente con l’emergenza Covid e secondo i protocolli vigenti – verranno guidati dagli operatori Marevivo in un percorso di incontri ed azioni concrete di tutela della spiaggia e del mare, sia i cittadini che avranno l’opportunità di dare il proprio contributo per proteggere l’ambiente attraverso un semplice gesto quotidiano. Verranno infatti posizionati sull’isola tre eco-compattatori per il riciclo della plastica che, per premiare il gesto virtuoso compiuto inserendo le bottiglie in Pet, erogheranno buoni sconto da utilizzare presso diversi esercizi dell’isola, come negozi di green mobility, di cartoleria ed accettati anche dall’Eav, l’azienda di trasporti locale.