Margherita Cassano prima donna presidente della Corte di Cassazione

Margherita Cassano sarà la prima donna nella storia italiana a guidare la Corte di Cassazione. La sua nomina è proposta all’unanimità dalla commissione per gli incarichi direttivi del Csm. Il voto finale è stato fissato per il primo marzo in una seduta di plenum presieduta dal capo dello Stato. Attualmente presidente aggiunto della Cassazione, Cassano succede a Pietro Curzio, che sta per andare in pensione. Cassano ha già stabilito un altro record nella sua carriera: è la prima donna ad accedere ai vertici della Suprema Corte. Fiorentina di origine lucana, 67 anni, è in magistratura dal 1980. Inizia alla Procura della Repubblica di Firenze, dove si occupa anche di questioni relative alle tossicodipendenze e al traffico di droga, temi che ha continuato a seguire in tutta la sua carriera. E’ in Cassazione dal 2003.