Assisi, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Con il progetto Lode-Laboratorio per l’occupabilità durevole ed evoluta facciamo in passo avanti nella direzione della professionalizzazione dei lavoratori”. Così Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale del sindacato Confsal, in occasione del convegno ‘Il lavoro cambia: le competenze entrano nei ccnl Cifa-Confsal’ che si è svolto oggi ad Assisi.