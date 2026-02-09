Margot Robbie e Jacob Elordi, passione impossibile in “Cime tempestose”

Dal 12 febbraio nei cinema il film di Emerald Fennell da Emily Bronte

Roma, 9 feb. (askanews) – Il 12 febbraio arriva nei cinema uno dei film più attesi dell’anno, “Cime tempestose”, diretto da Emerald Fennell, con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. Si tratta di un adattamento radicale e visionario del romanzo di Emily Bronte, una rilettura audace e profondamente contemporanea. La passione proibita tra Cathy e Heathcliff si trasforma, infatti, da sentimento romantico a ossessione travolgente, in un’epica storia di desiderio, amore e follia. Fennell, giovane regista piena di talento, premio Oscar per la sceneggiatura di “Una donna promettente”, nota anche come interprete di Camilla in “The Crown”, ha spiegato: “Per me il libro ha sempre mostrato cosa succede se reprimi ciò che è naturale, e che non dici, non confessi. Io credo che sia un romanzo profondamente erotico, disturbante, sorprendentemente erotico. E’ quello che molti sentono quando lo leggono e quindi secondo me era necessario inserire nel film i momenti di più intensa passione, anche fisica”.”Cime tempestose” in questo caso mette in scena l’amore tossico, il desiderio come dominio, la gelosia come arma. E mentre c’è grande attesa per la prova dei due protagonisti, il mondo del gossip si nutre di illazioni e supposizioni, dopo che Margot Robbie e Jacob Elordi hanno confessato una “ossessione reciproca” durante le riprese del film. Margot Robbie ha detto: “Ci sono così tante cose non dette, sapete, credo che il loro più grande errore, e per Cathy il più grande rimpianto, sia quello di non aver detto cosa provava. E poi se ne pente per il resto della sua vita”, e Jacob Elordi ha spiegato: .”Li vedi che cercano di manipolare, trattenere, forzare, semplicemente di dirsi ‘ti amo’, e che non funziona. Sembra, veramente, che non ci sia nulla che possano fare”.