Maria Antonietta Troncone presidente di Agrorinasce

Maria Antonietta Troncone, ex Procuratore del Tribunale di Napoli Nord, è la nuova presidente di Agrorinasce: “una scelta – si legge in una nota – fortemente voluta dal presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, che sottolinea l’alto profilo professionale della dottoressa Troncone e la sua profonda conoscenza del territorio. La sua esperienza è vista come un elemento chiave per dare un contributo concreto allo sviluppo delle attività di Agrorinasce, specialmente nel delicato e cruciale campo dei beni confiscati alla criminalità organizzata”. L’Assemblea dei soci, tenutasi il 30 aprile 2025, è stata presieduta dal Prefetto Mario Morcone, assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione della Regione Campania, che ha espresso un sentito ringraziamento alla Ppresidente uscente Elena Giordano (magistrato in quiescenza) e all’intero Cda “per il prezioso lavoro svolto nei tre anni di incarico”. Un plauso al precedente operato è arrivato anche dai sindaci presenti, che hanno unanimemente riconosciuto l’estrema collaborazione e dedizione della Presidente Giordano e della consigliera Teresa Bene.

Accanto alla dottoressa Troncone, il nuovo Cda vedrà la presenza della professoressa Teresa Alesci, ordinario di procedura penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”. La sua nomina, proposta dal rettore dell’Ateneo, Gianfranco Nicoletti, rafforza ulteriormente il profilo tecnico-giuridico dell’organo amministrativo.

Nel ruolo di direttore generale e amministratore delegato è stato riconfermato Giovanni Allucci, con la garanzia di continuità operativa per i numerosi progetti in corso e per i rapporti con le altre istituzioni pubbliche. “Sono convinto che i nuovi membri di Agrorinasce apporteranno un contributo fondamentale nella società, tenendo conto anche delle nuove e numerose sfide che dovremo fronteggiare nel prossimo futuro” così Giovanni Allucci.

“La nomina del nuovo Cda di Agrorinasce – continua la nota della società – apre un nuovo capitolo per la società, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il suo ruolo nella gestione e valorizzazione dei beni confiscati e nello sviluppo del territorio”.

” “Sono profondamente onorata di tale riconoscimento, che mi consente di proseguire, in tale nuova veste, nella realizzazione degli obiettivi di rafforzamento della legalità, che hanno animato il mio precedente percorso giudiziario – ha affermato Troncone -. L’utilizzo e destinazione dei beni confiscati, nell’ambito di procedure contrassegnate da rigidi controlli formali e dall’assoluto rispetto della normativa, rappresenta, da un lato, il raggiungimento dei risultati dell’attività giudiziaria tesa al contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata e, dall’altro, consente una crescita sociale, civile ed economica in territori di elevata criticità e nei quali occorre dare costante impulso ad un’opera di rigenerazione sociale, al fine di offrire concrete opportunità alle comunità ivi presenti. Confido che, unitamente ai componenti del Cda e di concerto con i soci, potrò contribuire al conseguimento di obiettivi tali da infondere fiducia, soprattutto da parte dei più giovani, sulla capacità delle Istituzioni di fornire concrete risposte, tali da adeguatamente contrastare la presenza criminale” .