Maria Caputo consigliere di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti

Maria Caputo è stata eletta membro del Consiglio di amministrazione della Cassa Dottori Commercialisti che oggi ha nominato Ferdinando Boccia come nuovo Presidente. Dottore Commercialista, si laurea in Economia e Commercio presso l’università Federico II di Napoli. È stata presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Napoli, consigliere segretario dell’Odcec di Napoli e Delegata Cdc per l’Ordine di Napoli dal 2016 al 2024.

Oltre alla carriera nell’ambito della professione di Dottore Commercialista come esperta in consulenza societaria, crisi di impresa e revisione, ricopre incarichi di sindaco in primarie aziende nazionali anche in ambito bancario.

Dal 2021 consigliere delegato della Mostra d’Oltremare Spa. “Questo nuovo ruolo di consigliere di amministrazione – ha dichiarato – rappresenta un ulteriore tassello per il mio impegno a favore della crescita della nostra categoria. La platea dei giovani dottori commercialisti ha bisogni e necessità diverse in base al territorio in cui pratica la professione: per questo è fondamentale mantenere un dialogo costante che consenta non solo di potenziare gli strumenti a loro disposizione, ma anche di sviluppare nuove forme di sostegno che favoriscano la crescita professionale e la conciliazione vita-lavoro, soprattutto per la componente femminile”.