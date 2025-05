Maria Carmela Colaiacovo è la nuova presidente del Sole 24 Ore

L’assemblea degli azionisti del Il Sole 24 Ore ha approvato il bilancio 2024 e nominato il nuovo consiglio di amministrazione ed il nuovo collegio sindacale. Maria Carmela Colaiacovo è la nuova presidente. In cda entra Federico Silvestri. Lo rende noto la società, precisando che nel pomeriggio di oggi si terrà il Cda che nominerà il nuovo ad del Gruppo.

L’approvazione del bilancio 2024

L’Assemblea degli azionisti ha preso atto dei risultati consolidati, già approvati dal Consiglio di amministrazione del 19 marzo 2025, ha approvato a maggioranza il bilancio della Capogruppo Il Sole 24 Ore e ha deliberato di destinare il risultato d’esercizio pari a 8.965.165 euro alla voce di patrimonio netto ‘utili riportati a nuovo’. “Si chiude un triennio che ha rappresentato una concreta svolta per la storia del Gruppo 24 ORE -commenta Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata per il triennio 2022- 2024-. Con il Consiglio di amministrazione eletto ad aprile 2022 siamo fieri di aver riportato in questi tre anni i conti in sicurezza e in utile, dopo anni difficili e di costanti perdite, raggiungendo l’obiettivo di risanare l’azienda, come certificato anche da Consob che un anno fa ha sancito l’uscita del SOLE 24 ORE dalla grey list. Tre bilanci consecutivi in utile e la fn migliorata di 10 volte (da -63,8 a -6,5 milioni di euro): un traguardo fondamentale a cui siamo arrivati attraverso il contributo di tutti, manager, redazioni e impiegati, che ringrazio anche per l’impegno profuso in tutti i nuovi progetti avviati in questi tre anni lungo le direttrici dell’innovazione tecnologica, della spinta multimediale e del respiro internazionale”.

Tali traguardi, sottolinea Cartia d’Asero, “sono ancora più significativi tenuto conto del complicato contesto generale a livello macroeconomico e delle difficoltà particolari del settore dell’editoria. Accanto ai risultati economici e finanziari siamo altrettanto orgogliosi per aver avviato una grande trasformazione della cultura aziendale all’insegna dell’innovazione e sostenibilità, raggiungendo anche su questo fronte numerosi traguardi: il primo media in Italia ad ottenere la certificazione per la parità di genere, il primo gruppo editoriale italiano ad approvare un Codice di autodisciplina per l’adozione etica dell’Ia, l’attuazione del primo Piano Esg nella storia del Gruppo e tante altre iniziative. Risultati tangibili e intangibili che rappresentano la conclusione di un percorso virtuoso di riposizionamento del brand ‘SOLE 24 ORE’ e delle sue singole industries. Un gruppo multimediale solido che, grazie alla autorevolezza, competenza e affidabilità del suo modo di fare informazione da 160 anni, rappresenta un patrimonio unico per il Paese, oggi più che mai, con la consapevolezza di esserne anima civile e culturale”. L’assemblea degli azionisti ha quindi provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione che rimarrà in carica fino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2027. Sono stati nominati: Maria Carmela Colaiacovo, Secondina Giulia Ravera, Franca Brusco, Gaia Griccioli, Federico Silvestri, Martina Cecchi, Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompè, Maurizio Stirpe, Paolo Scudieri, Francesco Somma (tratti dalla Lista n. 1 presentata dall’azionista di maggioranza Confindustria) e Luca Dondi dall’Orologio (tratto dalla Lista n. 2 presentata dall’azionista Giornalisti Associati). Maria Carmela Colaiacovo è stata nominata presidente del Cda. L’assemblea ha infine determinato il compenso annuo lordo spettante per la carica di Consigliere di amministrazione in 20.000 euro per ciascun membro del Cda.