Maria Carmela Cortazzi confermata alla guida della Cisl Salerno

Maria Carmela Cortazzi è stata rieletta alla guida della Cisl di Salerno. Lo ha deciso l’assemblea dei delegati del XIII Congresso del sindacato provinciale che si è concluso oggi al Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno e ha visto la presenza di Ignazio Ganga, segretario nazionale della Cisl.

Iscritta dal 1997 al sindacato, la Cortazzi ha iniziato come Rsu, per poi ricoprire i ruoli di operatore tecnico, operatore politico e componente di segreteria nella Cisl Scuola provinciale. Nel 2011 il primo grande step, con l’elezione a segretaria generale della Cisl Scuola Salerno, ruolo che ha ricoperto fino al 2017. Nello stesso periodo è stata anche segretaria organizzativa della Cisl Scuola Campania. Dal 2017 è stata segretaria organizzativa e amministrativa della Cisl Salerno al fianco dell’indimenticato segretario generale Gerardo Ceres. Nel marzo 2023, con la prematura scomparsa di Ceres, è diventata la prima donna a guidare il sindacato provinciale della Cisl. Ora è stata riconfermata. Con lei in segreteria entrano Enzo Brancaglione, proveniente dalla Filca e alla seconda esperienza in questo ruolo, ed Ezio Monetta, new entry in questo ruolo e proveniente dalla Fit.

Questi i nomi degli eletti del consiglio generale della Cisl Salerno: Giuseppe Acocella, Michele Alessio, Carmela Amabile, Miro Amatruda, Vincenza Amore, Antonella Annunziata, Giuseppe Baldassarre, Antonio Massimo Burzo, Maurizio Camillo, Giovanni Cantilena, Rosanna Capo, Antonio Carbone, Alfonso Carrano, Antonino Chilemi, Maria Chiriac, Raffaele Ciaravola, Pietro Lorenzo Conte, Pietro Contemi, Diego Corace, Alfonso Della Porta, Francesco Di Riso, Carlo Donnarumma, Antonio Duraccio, Luigi Durante, Giuseppe Esposito, Ciro Faiella, Souinikar Faty, Vincenzo Ferrara, Beatrice Gadaleta, Maria Teresa Gambino, Giuseppe Gargione, Arturo Vito Gaudiosi, Gerardo Giliberti, Fabio Giordano, Giovanni Giordano, Giuliano Grieco, Teresa Iannaco, Emilio Iannone, Giuseppe Landolfi, Elia Lapenta, Ida Lenza, Luigi Mansi, Giuseppe Marchesano, Marco Martino, Cosimo Melillo, Paul Bogdan Minica, Anna Montella, Michele Nappi, Luigi Nasta, Antonio Maria Pagano, Roberto Pappalardo, Cinzia Parlirici, Giovanni Passamano, Andrea Pastore, Vincenzo Pietrec, Pietro Pernetti, Giuseppina Petitti, Gerardo Pintozi, Angelo Pironti, Valeria Raimo, Ciro Romaniello, Carla Romano, Domenico Somma, Luca Sorrentino, Massimo Stanzione, Ida Tortora, Vincenzo Vicidomini, Giuseppe Vicinanza, Patrizia Vicinanza, Ersilia Viscido, Rosa Maria Vitola.