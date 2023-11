Maria Carolina Terzi nuovo presidente di Cartoon Italia

Si è svolto ieri il direttivo di Cartoon Italia, associazione aderente ad Anica, che ha eletto il nuovo presidente Maria Carolina Terzi e il direttivo formato da Alessandra Principini di Movimenti Production e Donatella Leone, vicepresidenti, Federica Maggio di Enanimation, Francesco Catarinolo di Pandora, Pedro Citaristi di Red Monk, Anna-Lucia Pisanelli di Graphilm, Cristian Jezdic di beQ Entertainment, Evelina Poggi di Lynx M.F, e la stessa Maria Carolina Terzi di Mad Entertainment: figure rappresentative delle maggiori società di animazione in Italia. ”Complimenti e auguri di successo alla presidente neoeletta Maria Carolina Terzi -afferma Francesco Rutelli, presidente di Anica – che saprà fare un ottimo lavoro seguendo l’eccellente impegno della presidente uscente Anne-Sophie Vanhollebeke. L’animazione è una componente essenziale dell’industria audiovisiva, per originalità creativa, valore formativo e culturale, di innovazione tecnologica, e per le crescenti implicazioni professionali e occupazionali. Continueremo assieme a difendere anche la ‘sottoquota’ dell’animazione, vitale per questo comparto, come abbiamo ribadito anche nel recente incontro tra Anica e i vertici della Rai”. : ”Ringrazio tutti gli associati di Cartoon Italia per avere creato insieme questa grande famiglia dell’animazione. Sono felice di passare il testimone a Carolina, che grazie alla sua grande esperienza nel mondo del cinema, la sua determinazione e il suo entusiasmo sarà un’ottima capofamiglia”, sottolinea invece Anne-Sophie Vanhollebeke. ”Ringraziamo la presidente uscente Anne-Sophie Vanhollebeke – sottolinea Maria Carolina Terzi – per i nove anni di grandissimo lavoro che ha svolto riuscendo a portare a Cartoon Italia oltre 40 aziende che producono animazione e che sono l’eccellenza di questo settore e per i grandi obiettivi conquistati in questi anni”. Maria Carolina Terzi arriva alla presidenza dopo 13 anni di esperienza con Mad Enterteinment – che ha fondato insieme a Luciano Stella – la factory creativa con sede a Napoli specializzata nell’animazione e che con ‘L’Arte della Felicità’ di Alessandro Rak, ha vinto il prestigioso Best Animated European Film Award, e con ‘Gatta Cenerentola’ di Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, due David di Donatello e il Nastro d’Argento Speciale. Nel 2022 produce per Rai Kids la serie tv animata ‘Food Wizards’ di Mario Addis e Ivan Cappiello.