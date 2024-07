Maria D’Amico nuovo vicepresidente di Confindustria Giovani

Maria D’Amico è stata nominata vicepresidente di Confindustria Giovani Salerno. Maria succede a Gerardo Salzano, past vice president con delega al nazionale dell’azienda Pomilia, “portando avanti – si legge nella nota dell’associazione – un’eredità di eccellenza e impegno”. “Gli imprenditori che rappresento – ha affermato la neo vice presidente (Marketing & sustainability Manager di D‘Amico, azienda leader nella produzione di conserve alimentari) – condividono un forte desiderio di creare valore per le proprie imprese, per le proprie persone e per il proprio territorio, operando con professionalità, competenza e passione. La nostra missione è quella di costruire un networking di valore, lavorando insieme in un progetto di squadra composto da imprese di settori diversi ma con obiettivi comuni”.

Da anni attiva nell’associazione, Maria ha sempre lavorato con dedizione per rappresentare al meglio le diverse realtà di Confindustria. “Sono onorata di rappresentare ognuno di voi nel percorso che si andrà a realizzare e certa che, come dice un proverbio africano: da soli si va veloci, ma è insieme che si va lontani,” ha aggiunto Maria D’Amico.”La sua visione e il suo impegno – si conclude a nota – sono riassunti perfettamente nell’hashtag della squadra e del presidente Vincenzo Iennaco, #insiemesiamo, che esprime l’importanza della coesione e della collaborazione per raggiungere obiettivi ambiziosi e duraturi”.