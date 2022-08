Maria De Filippi si confessa: Non so se avrò il coraggio di tenere Maurizio per mano nei suoi ultimi istanti

“Ho corazze che pero’ non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”; a confessarlo e’ Maria De Filippi, in un’intervista esclusiva a ‘Oggi’ che le dedica la copertina del numero in edicola. Il suo primo vero dolore, racconta la conduttrice, “e’ stato la morte di mio padre… Un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Cosi’ come ho chiuso a chiave e a piu’ mandate un armadio a casa mia con tutte le cose piu’ care di mia madre quando ci ha lasciati… Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. E’ il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”. Sul marito Maurizio Costanzo, che dichiara da sempre di volere la mano di lei che stringe la sua nell’ultimo istante, dice: “Le confesso che non so se ne saro’ capace, se avro’ la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno li’. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”. E ancora: “Sogno di prendere la vita con piu’ leggerezza… Fantastico di essere libera da cio’ che io stessa ho costruito”. Dice di “rifuggire cio’ che potrebbe esercitare un qualsivoglia controllo sulla mia liberta’”, dall’alcol “alla dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica”. E ammette: “Sono selvatica, istintiva e vera. Proprio come gli animali”. Nell’intervista, De Filippi parla del reality ‘La talpa’ e nega di averne acquistati i diritti: “Non li ha comprati la mia societa’ di produzione, ma Mediaset. Pier Silvio (Berlusconi, ndr) mi ha semplicemente chiamata chiedendomi di mettere giu’ delle idee per svecchiare il format”.