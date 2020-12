Maria De Martino vicecommissario dell’Unione difesa consumatori della Campania

Maria De Martino è stata nominata vice commissario regionale della Campania dell’Udicon (Unione difesa consumatori). “La scelta di ampliare la squadra Udicon con la nomina di Maria de Martino – commenta il presidente Nazionale Denis Nesci – è stata fatta per continuare a sensibilizzare i consumatori ad un approccio più consapevole agli acquisti e agli investimenti, nonché per tutelare i loro diritti, soprattutto in un periodo difficile come questo. Sono certo che con l’impegno e la professionalità della dott.ssa De Martino, l’associazione Udicon sarà ancora più presente sul territorio”. “L’obiettivo” – aggiunge Denis Nesci – “è quello di continuare ad essere un punto di riferimento importante, soprattutto per le fasce più vulnerabili e i consumatori meno tutelati”. Il nuovo vice commissario regionale U.Di.Con in Campania, afferma: “Ho incontrato a Roma il presidente Denis Nesci e insieme a lui abbiamo individuato i settori in cui intervenire prontamente, ovviamente insieme ai vicari regionali sui quali ripongo grande stima e fiducia. La mia intenzione, nello specifico, è quella di fornire informazioni corrette a tutti i cittadini campani e fornire loro ogni tipo di tutela. Ora è il momento di scendere in campo per questa bella ed avvincente sfida, in una terra dove spesso i cittadini si trovano ad affrontare da soli problematiche più grandi di loro. Ringrazio il presidente nazionale Denis Nesci per la fiducia. Iniziamo a rimboccarci le maniche”.