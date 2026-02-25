Maria Grazia Chiuri torna in Fendi come direttrice creativa

Il ritorno di Maria Grazia Chiuri alla direzione creativa di Fendi segna un momento strategico per la storica maison romana, parte del gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Dopo una carriera internazionale di grande rilievo, la stilista torna nella capitale italiana come Chief Creative Officer, con l’obiettivo di guidare una nuova fase evolutiva del brand, nel rispetto della sua eredità artigianale e della sua identità distintiva. Il rapporto tra Chiuri e Fendi ha origini profonde: nel 1989, a soli 24 anni, entrò in azienda contribuendo allo sviluppo delle collezioni di accessori. Nel 1999 fu poi chiamata da Valentino Garavani a entrare in Valentino, dove, insieme a Pierpaolo Piccioli, ha firmato il successo della linea Rockstud, arrivando a ricoprire il ruolo di Co-Creative Director.