Maria Grazia Colombo in pole position per la direzione del Fatebenefratelli Sacco

Maria Grazia Colombo è in cima alla lista dei papabili per la direzione dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, una delle principali aziende pubbliche della sanità lombarda. Una struttura che comprende gli ospedali Buzzi, Fatebenefratelli, Oftalmico, Macedonio Melloni e Sacco. Classe 1960, oggi è direttrice amministrativa dell’Asst di Lecco, dove approda con l’ex assessore al Welfare forzista Giulio Gallera. In passato lavora a Varese, con lo stesso ruolo, scelta da Carlo Lucchina, direttore generale Welfare con Roberto Formigoni e ora nel gruppo ristretto di tecnici che consigliano Guido Bertolaso, assessore al Welfare in carica della Regione Lombardia.