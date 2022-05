“E’ un immenso piacere essere a Palermo, una città che amo. Grazie al Cruise Terminal si consentirà al capoluogo della Sicilia di sviluppare ancora meglio le sue potenzialità. Siamo in una mattinata eccezionale. Si inaugura uno snodo strategico per l’intero Paese”. Così la giornalista Maria Latella nell’introdurre il convegno di Palermo per l’inaugurazione del terminal sorto dalla totale riqualificazione dell’antica stazione marittima del capoluogo.