Maria Pia Ammirati nuovo presidente dell’Istituto Luce Cinecittà

Maria Pia Ammirati è la nuova presidente dell’Istituto Luce Cinecittà. Scrittrice e giornalista nativa di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), la Ammirati ha alle spalle una lunga carriera in ambito televisivo, cinematografico e culturale. Dal luglio 2014 è stata direttore di Rai Teche, dal 2016 a maggio 2019 è stata responsabile dei contenuti digital di RaiPlay, dall’ agosto 2009 vice direttore di RaiUno con delega sul Day time, dal 2006 è stata capo struttura di Raiuno con la responsabilità di Uno Mattina e dei programmi di approfondimento. Nel 2000 è stata nominata a Raiuno come responsabile della Segreteria di Rete, poi capo progetto della struttura Attualità e informazione, e nel 1997 Capo progetto con la responsabilità dei programmi di attualità. Nel 1994 Ammirati ha lavorato alla struttura culturale della Rai, prima Dse oggi Rai Cultura, come conduttrice e autore di programmi come ” Media Mente”, ” Gorgia”, ” 42 Parallelo”, speciali dedicati alla storia del Festival del Cinema di Venezia, al Festival di Spoleto e alla storia della Scala di Milano, con interviste a scrittori e artisti. Il suo ingresso in Rai risale al 1992. Dopo aver lavorato, dal 1990, come insegnante nei licei pubblici, Ammirati ha svolto pratica giornalistica presso quotidiani e riviste.