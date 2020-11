Maria Pia Ammirati, poltrona d’oro: è il nuovo capo di Rai Fiction

Maria Pia Ammirati è la nuova responsabile della direzione di Rai Fiction. La nomina verrà comunicata l’11 novembre dall’a.d. Fabrizio Salini al consiglio di amministrazione. Ammirati è napoletana e oltre a essere una scrittrice è una manager di lungo corso a Viale Mazzini. Attualmente è direttrice di Rai Teche, nominata nel 2014, ed è contemporaneamente presidente dell’Istituto Luce-Cinecittà, designata dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, al posto di Roberto Cicutto, scelto per guidare la Biennale. Rai Fiction è la poltrona più importante della Rai dopo quella dell’amministratore delegato. La direzione con un budget milionario ha in mano le sorti del sistema della produzione di audiovisivo italiano, con il 74% delle ore di produzione di fiction commissionate all’anno.