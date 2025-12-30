Maria Sole Ferrieri Caputi nominata miglior arbitro di calcio donna al mondo

Maria Sole Ferrieri Caputi è stata nominata dall’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) miglior arbitro donna al mondo per l’anno 2025. L’arbitro della Sezione di Livorno, prima donna a dirigere una partita della Serie A italiana, ha preceduto di 4 punti la francese Stephanie Frappart.

Nella graduatoria di quest’anno della Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio figura ai primi posti mondiali anche un’altra italiana, si tratta di Silvia Gasperotti (Sezione di Rovereto) che si è classificata al settimo posto.

“Una grande soddisfazione per tutto il movimento arbitrale italiano – ha detto il Presidente dell’AIA Antonio Zappi – Con Maria Sole Ferrieri Caputi viene premiata la professionalità e la qualità di una donna di talento che nel nostro Paese da diversi anni ha già scritto una pagina storica dell’AIA e della parità di genere arbitrale. Unitamente ad i complimenti a Maria Sole mi piace peraltro sottolineare anche il settimo posto di Silvia Gasperotti, nell’auspicio che questi risultati possano trasformarsi in modelli positivi per incoraggiare altre ragazze di valore in un medesimo percorso e per scalare i gradini del successo con la stessa determinazione e professionalità”.