Maria Teresa D’Alessio alla guida della Flc Cgil Salerno

“Il lavoro fatto continuerà con le idee e i progetti condivisi che ci hanno portato ai risultati ottenuti fino ad ora. Ringrazio la compagna Clara Lodomini che ha svolto il suo ruolo con dedizione e senso di appartenenza. Ci attendono grandi sfide: dobbiamo essere un sindacato capace di confronto e di proposte, in grado di puntare con tutte le nostre energie sull’unità del mondo del lavoro, della scuola e di tutti i settori che rappresentiamo. Dai grandi temi nazionali derivano le linee di azione politica della Flc Salerno in risposta alle priorità del territorio, in continuità con ciò che sono stati gli obiettivi perseguiti fino ad ora”. Questa la prime parole di Maria Teresa D’Alessio da neo eletto alla guida della Flc Cgil Salerno. I nuovi organismi della sigla sindacale sono stati eletti nell’ambito del V congresso provinciale Flc Cgil di Salerno tenutosi a Paestum nei giorni scorsi. Pace, inclusione e giustizia sociale i temi posti al centro dell’appuntamento. L’assemblea congressuale al termine dei lavori ha eletto i nuovi organismi direttivi e la neo segretaria Maria Teresa D’Alessio che subentra al segretario generale provinciale, Clara Lodomini alla guida della Flc Cgil Salerno. Il passaggio nell’ottica della continuità e del consolidamento del lavoro svolto quello tra le due segretarie che hanno lavorato in questi anni fianco a fianco. Clara Lodomini continuerà il suo impegno nella confederazione nel ruolo di componente della segreteria regionale della Cgil dove è stata eletta a maggio scorso. “Con il congresso si è conclusa, dopo sette anni, la mia esperienza nella Flc di Salerno – ha detto Lodomini – mi dedico da oggi a tempo pieno al mio incarico nella segreteria regionale della Cgil, ma questo non è un addio alla realtà territoriale nella quale sono cresciuta. Il mio sarà un impegno e un contributo a più ampio raggio, grazie anche alla delega alla scuola che il segretario regionale Nicola Ricci mi ha affidato nei mesi scorsi. L’esperienza di Salerno mi ha arricchito a livello umano, politico e professionale. Ho la soddisfazione di lasciare un’organizzazione sindacale più forte, più radicata e più presente nei territori”.