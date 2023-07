Maria Teresa Romano nuovo Cancelliere del Vicariato di Roma

La dottoressa Maria Teresa Romano è il nuovo direttore del Vicariato di Roma. E’ nata a Napoli il 3 novembre 1967. Sposata dal 1991, è madre di una figlia dal 1995. Ha conseguito il diploma di maturità classica (1986), laureandosi in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli (1993), per proseguire i suoi studi alla Pontificia Università Gregoriana dove ha conseguito la Licenza (1996) e il Dottorato (2000) in Diritto Canonico. Successivamente ha ottenendo il Diploma di Avvocato Rotale (2001). Nel 2001-2002 ha esercitato la professione di Avvocato e Difensore del Vincolo presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

Ha lavorato al Tribunale di Appello per le cause di nullità del matrimonio del Vicariato di Roma come Difensore del vincolo e Promotore di giustizia (2002-2004); Uditore (2004-2006); Giudice Istruttore (2006-2014). Dal 2015 è Giudice Istruttore presso il Tribunale di Primo Grado, poi Interdiocesano, per le cause di nullità del matrimonio. Dal 2020 è Responsabile del Centro di Ascolto del Servizio Tutela Minori e Persone Vulnerabili della Diocesi di Roma. Dal 2022 è Membro del Consiglio dell’Ufficio del Lavoro della Sede apostolica, Rappresentante dei Laici.