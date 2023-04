Maria Teresa Spena apre la stagione primaverile della danza con Anbeta Toromani e Alessandro Macario

di Massimiliano Craus

E’ tutto pronto per la stagione primavera-estate dell’ensemble di Maria Teresa Spena, indiscussa icona della danza nella provincia di Napoli. Quasi cinquant’anni passati in sala significa generare centinaia e centinaia di nuovi talenti della danza a conduzione “familiare”, ovvero di madre in figlia! Eh già, perché se Maria Teresa Spena è ancora lì a promuovere danza e valorizzare talenti, la figlia scaligera Roberta de Berardinis sta già costruendo il futuro prossimo dell’ensemble con più di uno sguardo volto al futuro moderno e contemporaneo del repertorio e non solo! Del resto in questo anno accademico la signora Spena, Roberta de Berardinis, Francesco Capuano, Nello Giglio, Ilaria Zavatta, Francesca Romana Bergamo e la giovanissima Irene De Rogati stanno mettendo a punto un finale di stagione a più tinte. Ormai centinaia di giovani talenti hanno calcato le sale del Centro Studi Danza e ha condotto per mano Tersicore ovunque, fino ai prossimi appuntamenti del 10 maggio con Anbeta Toromani ed Alessandro Macario e del 24 giugno al Teatro Diana di Napoli. Due appuntamenti attesissimi con i due artisti ospiti nuovamente a tu per tu con i baldi giovani di Maria Teresa Spena, non prima di aver messo a punto già buona parte del repertorio del prossimo 24 giugno: ouverture tratta dagli spartiti di Rachmaninov e dal “Pipistello” di Strauss e Roland Petit. O ancora dalla “Bella addormentata” di Marius Petipa e Ciaikovskiy. Nomi e cognomi che farebbero tremare le gambe di chiunque ma che, a Frattamaggiore, sono abituati a leggere, ascoltare e vedere in repertorio! Del resto l’esperienza scaligera della de Berardinis non poteva che essere un impareggiabile valore aggiunto di cui centinaia e centinaia di ballerine e ballerini potranno avvalersene. Il repertorio al Teatro Diana di Napoli abbraccerà anche “Napoli” di August Bournonville, con in scena anche Giuseppe Protano, Francesco Capuano e Giorgio Sannino, fino alla mitologia in “Mithos” con le tre divinità Atena, interpretata da Mary Grimaldi, l’Afrodite di Francesca Laezza e la Dea della Terra Era di Irene De Rogati accompagnate dal Parmenide di Giorgio Sannino. A cornice di tanta danza e mitologia il palcoscenico vomerese del Teatro Diana regalerà anche “The Greatest Showman” con uno spettacolo nello spettacolo, ovvero un’iniezione di adrenalina come Francesco Capuano è avvezzo a fare! Proprio lui infatti sarà il direttore del circo di un momento attesissimo dello spettacolo in scena il prossimo 24 giugno. In questi anni l’ensemble di Maria Teresa Spena ha sempre elargito borse di studio e spettacoli che hanno ammaliato sempre più giovani e giovanissimi talenti, spingendo il territorio a seguirla sempre e ovunque. Finanche con l’estensione delle proprie attività presso il nuovo Polo scolastico “Anselmo d’Aosta”, vero gioiello della formazione coreutica fuori sede rispetto alla sede storica del Parco Clivia in Via Roma. Un punto di riferimento per l’intera provincia di Napoli e che sta lanciando gradualmente le giovanissime Giulia Papa, Chiara Fardello, Chiara e Flavia Crescenzo tra le nuove generazioni danzanti. Per fortuna non mancheranno i volti di casa di Anbeta Toromani ed Alessandro Macario che sosterranno ancora una volta ballerine e ballerini del Centro Studi Danza. Ora save the dates: la full immersion del 10 maggio di Frattamaggiore anticiperà lo spettacolo del 24 giugno al Teatro Diana di Napoli.