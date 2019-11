Maria Virginia Scafarto è il nuovo commissario dell’Asrem, l’Azienda Sanitaria regionale del Molise. La Scafarto, in passato direttore sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord, sostituisce così il corregionale Gennaro Sosto. Quest’ultimo, dopo essere stato scelto dalla giunta della Regione Molise, ha dovuto rinunciare per via della incompatibilità con l’attuale incarico di d.g. dell’Asl Napoli 3 Sud.