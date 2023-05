Mariano Balato, a Ibiza hair styling made in Napoli. Prossima apertura a Dubai

Mariano Balato, il brand di hair styling 100% napoletano, sbarca ad Ibiza e lo fa in grande stile: da oggi infatti anche gli habitué della isla potranno usufruire dei servizi di quattro parrucchieri appositamente formati dal founder del gruppo nella Balato Academy di via Settembrini, coordinati da un direttore a sua volta napoletano, Antonio Montuoro, all’interno dell’Hard Rock ovvero il più grande cinque stelle dell’isola: 493 stanze da vere rockstar, esplosione food, hi-tech per ogni gusto.

Da Playa d’en Bossa, due passi dallo Space, la nuova mecca del turismo di lusso ha deciso infatti di lanciare la sfida ai grandi club dell’isola con il primo hotel in Europa ed un esordio d’impatto visto che mette insieme ospitalità per nativi digitali, musical dal vivo e massima cura dei dettagli, fra un live di Nile Rodgers (13 giugno) e uno di Snoop Dogg (a Ferragosto).

Le camere, alcune anche a tema dedicate a David Bowie e Bob Marley che vi soggiornò quando l’hotel era solo un tre stelle e si chiamava Festa Don Toni, rispecchiano lo stile décor avant garde e d’autore della catena Hard Rock, forte di 140 locali, 19 hotel – da Las Vegas alla Thailandia – e nove casinò in tutto il mondo. Un’esperienza a 360 gradi tra la Rock Spa da 1.400 metri quadrati, la palestra Body Rock, quattro ristoranti, sette bar e, appunto, un parrucchiere con centro estetico.

Nel resort di Ibiza gli ospiti potranno regalarsi pause relax scegliendo tra le tante opzioni proposte di colorazione, tagli, schiariture in salone e persino in camera o, su richiesta, a bordo degli yacht o all’interno delle ville più lussuose di Ibiza dove si potranno recare non solo i parrucchieri ma anche le tre estetiste sbarcate in Spagna da Napoli al seguito di Marcella Balato, a sua volta mentore di un brand di negozi e prodotti a marchio proprio. Un servizio full optional dalle 11 del mattino alle 11 di sera, per presentarsi in perfetto ordine al 3rdHald, il bar sportivo dell’hotel, come ai parties che senza sosta si susseguiranno nella stagione.

L’impegno importante, portato avanti con investimento di soli capitali personali, promette al un’ esponenziale crescita del brand a livello internazionale a partire da Dubai, dove potrebbe avvenire a breve la prossima apertura, per proseguire poi con tutte le altre sedi Hard Rock e che senz’altro garantirà nuove opportunità di crescita per tutti i suoi collaboratori, ai quali Balato ha anche messo a disposizione due case in pieno centro per tutta la durata del contratto.

“Siamo entusiasti di questa nuova sfida che ci è stata lanciata da un gruppo di evidente prestigio – commenta Mariano Balato – e che abbiamo accettato con l’entusiasmo e la professionalità che contraddistingue me ed i miei soci. Il successo del metodo Balato, un processo di semplificazione dell’attività che ho ideato a fronte di anni di studio, è frutto di anni di scelte e studi. Ad oggi nei nostri saloni in tutta la Campania e nella capitale, a pochi passi da Palazzo Chigi, lavorano quasi 100 addetti. Con questo accordo puntiamo all’internazionalizzazione, certi della qualità dei nostri parrucchieri ma anche dei nostri prodotti a marchio Balato che sono a loro volta il risultato di tanto studio ma anche di tanta voglia di crescere”.