Mariano Bruno è Cavaliere di Gran Croce della Repubblica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha conferito a Mariano Bruno, partner di Deloitte & Touche, l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Bruno, 53 anni, laureato in Economia e Commercio presso l’università Federico II di Napoli, è socio responsabile dell’ufficio di Napoli (con competenza per l’Italia Meridionale) della società di consulenza e revisione contabile del network di Deloitte in Italia. L’onorificenza, si legge in un comunicato, è stata consegnata questa mattina 3 dicembre a Napoli in Prefettura dal prefetto Carmela Pagano.