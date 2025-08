Mariarita Fallarino ambassador di Sannio Valley

Sannio Valley annuncia

l’ingresso tra i suoi Ambassador di Mariarita Fallarino, professionista di altissimo profilo con oltre trent’anni di esperienza nel campo del marketing strategico, dell’innovazione e della trasformazione digitale.

Originaria di Benevento, dopo la laurea in Economia presso l’Università Federico II di Napoli, Mariarita ha proseguito la sua formazione con un Master in Business Administration presso la Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di Milano, dando avvio a una brillante carriera in contesti italiani e internazionali. Ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende come A&O Selex, Ernst & Young, SAP, ADP e TLC Marketing, distinguendosi per la capacità di trasformare il marketing in una vera leva di business, con un focus costante su digitalizzazione, lead generation e CRM.

Fondatrice di Lead Factory B2B, realtà milanese di consulenza specializzata in Martech e AI applicata al business, Mariarita è anche docente presso università e academy italiane, dove condivide approcci concreti e orientati al futuro.

Nel commentare il suo nuovo ruolo di Ambassador, Mariarita Fallarino afferma: “Essere Ambassador di Sannio Valley è per me un modo autentico per ritrovare le mie radici e restituire valore a un territorio a cui devo molto. Mettere a disposizione di una rete che valorizza i talenti locali, le competenze e le esperienze che ho maturato in oltre trent’anni di lavoro tra marketing e innovazione mi riempie il cuore di orgoglio e onore. Credo fortemente che il Sannio ha talento da offrire e visione da condividere”.

Carlo Mazzone, presidente dell’associazione, ha sottolineato come l’ingresso di Mariarita Fallarino rafforzi ulteriormente la rete di eccellenze di Sannio Valley: professionisti che, dopo percorsi brillanti in ambito nazionale e internazionale, scelgono di restituire al proprio territorio idee, opportunità e visione.