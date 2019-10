Mariateresa Imparato confermata presidente di Legambiente Campania

L’assemblea dei soci di Legambiente Campania, riunitasi questo week per l’XI congresso regionale presso Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli, ha confermato in qualità di presidente Mariateresa Imparato e Francesca Ferro quale direttore di Legambiente Campania. L’assemblea ha inoltre eletto il nuovo direttivo regionale portando così a termine un processo di cambiamento e di rinnovamento dei quadri dirigenti avviato in questi anni per con l’obiettivo di fare di Legambiente un’associazione aperta e accogliente, in grado di parlare con tutti, nella società civile come nelle istituzioni, mettendo al centro l’ambientalismo scientifico, la lotta all’illegalità, le vertenze contro i ladri di futuro, il coinvolgimento attivo dei cittadini, a partire dai giovani, la costruzione delle mobilitazioni per azionare le giuste leve del cambiamento, la riconversione ecologica dell’economia. Presente all’assemblea anche il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani che ha rilanciato le proposte e le sfide che saranno al centro del XI Congresso Nazionale di Legambiente, che si svolgerà sempre a Napoli dal 22 al 24 Novembre, presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.