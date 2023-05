Mariella Mengozzi morta a 60 anni. Direttrice del Museo dell’Auto di Torino, è stata manager della Ferrari

È morta questa mattina alle 6, dopo una lunga malattia, Mariella Mengozzi, dal 2018 direttrice del Mauto di Torino. Aveva 60 anni. La signora dei motori, prima donna alla guida del Musei nazionale dell’automobile di Torino, era nata a Forlì nel 1962. Ha ricoperto carichi importanti come quello di Retail Director per la Walt Disney Company e poi per la Ferrari, dove si è occupata di Marketing e Pianificazione Strategica. È stata direttrice della Business Unit Maranello Experience che comprende il Museo Ferrari di Maranello.