Marilena Natale vince il premio internazionale “Semplicemente donna”

E’ andato anche alla cronista casertana Marilena Natale, che dal 2013 lavora per l’emittente televisiva +News, il premio internazionale “Semplicemente donna” Harmony Award. Ad attribuirglielo è stata una folta giuria, rappresentata da esponenti della stampa italiana e da donne premiate delle precedenti edizioni. Il riconoscimento le sarà consegnato a Castiglion Fiorentino, città natale del premio Oscar Roberto Benigni, il 18 novembre 2022, nel corso di una cerimonia che si svolgerà nel Teatro Mario Spina. Com’è noto, Marilena Natale è da anni sotto scorta a causa delle minacce ricevuto da esponenti di vertice del clan dei Casalesi. Negli anni scorsi il premio internazionale è andato, tra gli altri, alla scrittrice Dacia Maraini, a Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni, alla giornalista Lucia Goracci, all’atleta paralimpica Nicole Orlando e, come “personaggio uomo per i diritti umani” al prete anticamorra don Aniello Manganiello.