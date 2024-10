Marina Berlusconi “Governo Meloni stabile e autorevole”

ROMA (ITALPRESS) – “Il mio giudizio su questo governo è assolutamente positivo, non bisogna dimenticare le difficoltà che da due anni a questa parte la coalizione di centro-destra si è ritrovata ad affrontare”.Queste le parole di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori intervenuta a margine dell’inaugurazione della nuova libreria all’interno della galleria Alberto Sordi, nel pieno centro di Roma.“Inaugurare una nuova libreria non è solo un fatto commerciale, ma significa qualcosa di più. Le librerie non sono solo dei punti vendita, ma hanno un ruolo sociale, in ragione della generale promozione della cultura, della lettura, dell’intrattenimento e della musica. Il giudizio sul governo? È assolutamente positivo – ha poi discusso la Berlusconi – . La stabilità che sicuramente rappresenta un fattore di vantaggio importante e il governo Meloni è uno dei più stabili d’Europa”.

xi6/pc/