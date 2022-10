Marina d’Arechi in vetrina al Fort Lauderdale International Boat Show, il primo salone nautico del mondo

Dopo aver fatto tappa ai più importanti eventi nautici d’Europa dedicati al mercato dei super yacht, il team di Marina d’Arechi è pronto a salpare oltre oceano. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla società. “Dal 26 al 30 ottobre – prosegue il comunicato – saremo al Fort Lauderdale International Boat Show (il più grande salone nautico in acqua del mondo. ndr) con lo stand n.828. Subito dopo, torneremo in base per l’appuntamento che ogni anno attendiamo con maggiore trepidazione: il Salerno Boat Show! Giunto alla sua sesta edizione, si svolgerà a Marina d’Arechi dal 5 al 13 novembre”.