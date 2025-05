Marina Rei: “Niente amore”, quando l’assenza diventa un inizio. Il nuovo album dal 16 maggio

di Alessandra Del Prete

A distanza di alcuni anni dal suo ultimo lavoro in studio, Marina Rei torna con Niente amore, un album che attraversa delicatezza e intensità emotiva, restituendo in musica il racconto di un vissuto complesso e stratificato. Un disco che rifugge scorciatoie narrative e si affida alla verità della scrittura e della voce.

Alla produzione c’è Riccardo Sinigallia, che costruisce un impianto sonoro misurato e ricco di sfumature: tra ballate intime, ritmi pulsanti, innesti elettronici ed echi cinematografici, ogni brano trova lo spazio per respirare. La voce di Marina Rei, sorretta e mai ingabbiata dagli arrangiamenti, si fa presenza narrativa e corpo sonoro.

Il titolo, Niente amore, è una trappola semantica: il disco, in realtà, è un’indagine profonda e continua sul sentimento. L’amore non è negato, ma messo in discussione, attraversato, cercato. Ogni traccia si muove tra personale e collettivo, conservando una tensione emotiva che non cerca soluzioni facili.

Il percorso si apre con Domenica dicembre, un brano elegiaco in cui il lutto si trasforma in sogno e carezza. Arrivo sempre dopo, tratto da una poesia di Beatrice Zerbini, è una confessione tagliente sull’inadeguatezza e sull’urgenza di salvarsi, anche tardi. Se voglio da bere è uno degli episodi più crudi e viscerali, dove la femminilità si espone nella sua nudità emotiva.

Con Noi che sappiamo perdonarci, Marina Rei racconta l’amore che resiste, quello fatto di compromessi e ostinazioni dolci. Mi mancherai è un addio privo di orpelli, mentre la title track Niente amore diventa manifesto: l’assenza come possibilità, non come mancanza. Voglio amare tutti apre a un’idea fluida e non possessiva dei legami, capace di includere affetti familiari, ricordi, identità. Leggero celebra la fragilità come forza che spinge avanti, mentre Ancora un altro giorno chiude il disco con uno sguardo quieto, rivolto alla memoria e a ciò che ha lasciato un segno.

Il suono del disco, curato con attenzione da Sinigallia, non rinuncia alla forma-canzone ma ne amplia le possibilità. Marina Rei si conferma autrice capace di abitare la complessità, senza sovraccaricare, ma scegliendo parole e suoni che arrivano con precisione.

Niente amore è un album che richiede tempo e ascolto. Non si piega alle formule e non cerca consenso immediato: procede per stratificazione, lasciando spazio a chi ascolta di abitare le sue storie.

Il disco verrà presentato dal vivo domani, giovedì 15 maggio a Roma, al Largo Venue. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Tracklist