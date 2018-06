Marina, ultima missione per tre navi. Saranno anche a Salerno

Ultima campagna per le navi Euro, Aviere e Driade della Marina militare, salpate oggi da La Spezia con a bordo gli allievi in formazione della Scuola mavale militare “Morosini” che faranno sosta in diversi porti del Tirreno. Al rientro nelle rispettive basi, le tre navi saranno avviate alla radiazione dal naviglio militare e alla dismissione dopo 30 anni di servizio. Le tre unita’ hanno recentemente partecipato presso l’Arsenale Militare di La Spezia alla vetrina internazionale delle eccellenze della blue-economy “Sea Future 2018” e nei prossimi giorni navigheranno seguendo due distinti itinerari per salutare l’Italia e gli italiani: l’Euro e l’Aviere sosteranno nei porti di Salerno, Reggio Calabria e Crotone prima di rientrare a Taranto, mentre il Driade fara’ tappa nelle citta’ di Gaeta e Piombino, prima di rientrare ad Augusta. Con la cancellazione dai ruoli del naviglio militare delle tre navi, continua il processo di adeguamento della flotta della Marina militare in corso da qualche anno che ha visto le dismissioni, per usura e vetusta’, di molte unita’ navali: le fregate Maestrale ed Aliseo, le corvette Minerva, Sibilla, Danaide, Urania, i pattugliatori d’altura Bersagliere, Granatiere e Artigliere e i cacciamine Lerici e Sapri. La fregata Euro, il pattugliatore d’altura Aviere e la corvetta Driade, termineranno la loro vita operativa il prossimo 16 luglio.