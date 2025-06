Marina,Mattarella: orgoglio,Vespucci ha portato Italia in giro nel mondo

Roma, 10 giu. (askanews) – La nave Vespucci “è motivo di orgoglio per tutti e non solo per la Marina” perchè “ha portato l’Italia in giro per il mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella salutando a Genova l’equipaggio della Vespucci, dopo il giro del mondo che la nave ha compiuto partendo da Genova nel luglio di due anni fa.

“Credo che il passaggio di Capo Horn sia stato il momento più emozionante, anche se è difficile dimenticare tanti altri passaggi che la nave ha fatto in questi due anni, è stato un capolavoro di maestria, di navigazione, immagino la fatica e l’emozione” ha concluso il presidente Mattarella prima di firmare il libro d’onore.