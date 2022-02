Marinella e Napoli, presentato il docufilm di Gallo. Alessandro: Lo porteremo in tutto il mondo

E’ stato presentato stamattina a Napoli il docufilm “Una vetrina che guarda il mare” (regia di Massimiliano Gallo) dedicato a Marinella, la celebre maison di cravatte in piazza Vittoria, fondata oltre un secolo fa dal capostipite Eugenio. Intervistati dal Denaro, l’attuale patron Maurizio Marinella e suo figlio Alessandro Marinella, brand ambassador della griffe, raccontano come è nato il progetto e con quali ambizioni. “Ci interessava raccontare la storia del nostro negozio attraverso quella della città e viceversa”, ha spiegato Maurizio, nipote del fondatore Eugenio. “Vogliamo che tutto il mondo conosca la nostra storia – ha aggiunto Alessandro -. Abbiamo sempre detto che vogliamo fare grandi cose partendo da Napoli ma restando a Napoli. In questo film mostriamo le grandi cose che siamo riusciti a fare prendendo ispirazione dalla nostra città, una città che ci ha dato tanto. La nostra ambizione è esportare in tutto il mondo, assieme al nostro marchio, Napoli e fare di Marinella un vero brand internazionale”.