Marinella-Feudi di San Gregorio: vino e moda, abbinamento nel segno del made in Campania

Un viaggio nei sensi attraverso le eccellenze italiane: la storica maison E. Marinella ospiterà giovedì 26 settembre (ingresso su invito) la presentazione del nuovo catalogo doni della cantina Feudi di SanGregorio. L’evento si svolgerà nel salone degli affreschi, nella sede della Riviera di Chiaia 287, in collaborazione con altrettante importanti realtà italiane: l’azienda produttrice di cioccolato Amedei, la casa di profumi capresi Carthusia e la Distilleria Bonaventura-Maschio.

Marinella, mantenendo inalterata la tradizione artigianale e la scrupolosa attenzione alla qualità, è divenuta un marchio internazionale, capace di affermare in Italia e nel mondo la passione per l’eleganza “Made in Naples”. Non distante geograficamente, la cantina irpina Feudi di San Gregorio, protagonista del rinascimento enologico del meridione d’Italia, ha puntato sui vitigni autoctoni campani come il Greco,il Fiano e l’Aglianico, diventando nel tempo una realtà affermata in Italia e nel mondo.

Il catalogo doni

Unire alla degustazione del vino oggetti esclusivi e collaborare con prestigiose aziende fuori settore per esplorare tutte le possibili variabili di “abbinamento”: questo è l’obiettivo che Feudi di SanGregorio si prefigge di raggiungere per il prossimo Natale, grazie alla collaborazione con importanti marchi del design e non solo, e attraverso speciali confezioni da “costruire” scegliendo le bottiglie che si preferiscono.

Feudi, infatti, si propone di abbinare il vino non soltanto al cibo, ma anche a elementi che declinino la degustazione in modi diversi, dove il comune denominatore resta l’eccellenza. Collaborazioni prestigiose, quindi, per le confezioni da collezione della sezione “i cinque sensi del vino”: E. Marinella pe ril tatto con “Gentiluomo Napoletano”, Carthusia per l’olfatto con “ProfumiMediterranei”, per il gusto Amedei con “Peccati di Gola”, la Distilleria Bonaventura-Maschio con “Il Cocktail Gajardo” e Carmasciando (l’azienda di formaggi che fa parte del mondo Feudi di San Gregorio) con “Il pic-nic” e “Carmasciando box”; infine,per la vista la “Degustazione alla cieca” dei vini del gruppo Feudi.