Marinella. partnership con la Fitp: collezione di cravatte dedicate ai successi italiani nel tennis e nel padel

E.Marinella, simbolo dell’eccellenza artigianale italiana, annuncia la sua nuova partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp). “Nell’ambito di questa collaborazione – si legge in una nota – E.Marinella ha realizzato una collezione esclusiva di cravatte federali dedicate al tennis e ai successi raggiunti dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Il sodalizio rappresenta un connubio perfetto tra eleganza e performance, rafforzando l’immagine dell’Italia nel mondo non solo attraverso i trionfi sportivi, ma anche grazie alla qualità del made in Italy”.

L’avvio della collaborazione e il lancio della collezione arrivano infatti in un momento di straordinaria celebrazione per il tennis italiano: le squadre nazionali hanno trionfato sia nella Coppa Davis che in Billie Jean King Cup, scrivendo un’altra pagina memorabile della storia sportiva italiana”.

“Il nostro legame con il mondo dello sport è una celebrazione dei valori condivisi di dedizione, passione e stile senza tempo. Essere al fianco di FITP, in un momento storico come questo, è per noi motivo di grande orgoglio” afferma Alessandro Marinella, general manager della maison.