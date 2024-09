Marino Fragnito torna in Avio come direttore commerciale

Avio nomina Marino Fragnito come direttore commerciale. Il manager, precedentemente a capo della Business Unit Vega in Arianespace, ha un’ampia esperienza nel settore spaziale, avendo lavorato in posizioni chiave presso Eumetsat e Thales Alenia Space. Collabora già con Avio, in passato, nelle fasi iniziali del programma Vega.

Dal 2016, Fragnito ricopre il ruolo di senior vice president in Arianespace, gestendo lo sfruttamento del lanciatore Vega e curando le attività di vendita, marketing e sviluppo business. Nel suo curriculum anche gli incarichi di Launch Services manager per Eumetsat e responsabile del Dipartimento Progettazione Lanciatori di Avio.

La sua carriera inizia presso Alcatel Space Industries in Francia come ingegnere meccanico, per poi unirsi nel 2003 a ELV (una joint venture tra Avio e l’Agenzia Spaziale Italiana), dove è stato responsabile dello sviluppo dei sistemi meccanici per il programma Vega.