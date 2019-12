MarinoBus, via alla partnership con Wetaxi: agevolazioni anche su Napoli

MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma a livello internazionale, e Wetaxi, la piattaforma digitale che permette tramite app di prenotare e condividere il taxi, annunciano una partnership per tutto il mese di dicembre. Tutti i viaggiatori MarinoBus in arrivo da o in partenza verso Milano, Napoli, Roma e Torino, scaricando gratuitamente l’app Wetaxi e inserendo un apposito codice dedicato, avranno uno sconto riservato di 10 euro sulla loro prima corsa in taxi. Questa prima collaborazione tra MarinoBus e Wetaxi è frutto di una comune visione delle due aziende sulla modalità di erogazione dei servizi di trasporto passeggeri – fanno sapere – “mettere al centro le esigenze e la soddisfazione degli utenti ed evolvere verso una mobilità sempre più integrata”. Nelle città interessate dalla promo con MarinoBus, Wetaxi si avvale della collaborazione con diverse centrali RadioTaxi: Taxi Blu a Milano, Consortaxi a Napoli, Samarcanda nella Capitale e Taxitorino nel capoluogo piemontese.