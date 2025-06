Mario Barretta eletto presidente di Cdo Campania

All’assemblea di Compagnia delle Opere Campania, tenutasi presso il Polo dello Shipping a Napoli, alla presenza del presidente Cdo nazionale Andrea Dellabianca, è stato eletto Mario Barretta presidente per il triennio 2025-2028. Nominati nel Consiglio cirettivo: Roberto Tuorto, Giulio Cacciapuoti, Roberto Sanseverino, Mauro Ferrara, Gaetano Cafiero, Marcello Caronte, Massimiliano Canestro, Salvatore Del Monaco, Mario Del Verme, Oscar Leonessa, Raffaele Fabbrocini, Giulio Marino, Gennaro Romano, Umberto Daniele. Ha coordinato i lavori dell’Assemblea Roberto Tuorto, Banco Alimentare.

Il past president Giulio Cacciapuoti ha aperto i lavori dopo l’intervento di Andrea Dellabianca.

“Curare l’amicizia”, il primo punto del programma del nuovo Consiglio Direttivo, perché per sviluppare l’impresa serve mettere al centro la persona. ”

Si inizia una nuova avventura nella traccia che è sempre stata presente di una storia che ha sempre provocato il mio cuore, la mia attenzione e le mie passioni. Una storia di amici che non ho mai lasciato e che mi ha sempre mostrato quello che di bene può esserci nelle relazioni tra persone che vogliono decidere nella vita di appartenere ad un popolo. Perché, in fondo, la storia di Compagnia delle Opere nasce in un popolo che è diventato un popolo per se stessa. Quindi io non mollo questa appartenenza” ha detto Mario Barretta,.

Numerose sono state le autorità intervenute all’assemblea: l’ Assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, l’ Assessore alla Legalità, Sicurezza, Immigrazione della Regione Campania Mario Morcone, Filippo Dispenza, commissario straordinario di Caivano, che ha ricordato la mostra a Caivano sul giudice Rosario Livatino. Moltissimi gli imprenditori ed i rappresentanti di altre associazioni.