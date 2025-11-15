Mario Biondi canta il Natale con “A Very special Mario Christmas”

Milano, 15 nov. (askanews) – Nel 2026 Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggerà un traguardo straordinario: i 20 anni di una carriera internazionale, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 Paesi in cui si è esibito, cominciata con l’esplosione del singolo “This Is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.

Da quel 2006, la carriera del crooner non si è più fermata con live in Italia e all’estero e con certificazioni Oro e Platino dei suoi album. Non solo interprete, ma anche autore, produttore e arrangiatore dei suoi brani, Mario Biondi ha ricevuto la stima di musicisti e band di fama internazionale, collaborando con artisti del calibro di Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Dap-Kings, Chake Khan, Burt Bacharach, All Jarreau, Sarah Jane Morris, Till Brönner oltre a collaborazioni con grandi artisti italiani come Pino Daniele, Pooh, Renato Zero, Il Volo e molti altri. In questi anni si è esibito in location prestigiose, tra cui la Royal Albert Hall di Londra, e nei più importanti Festival Jazz Soul del mondo.

Tra i suoi grandi successi, il fortunato album “Mario Christmas” del 2013, contenente una raccolta dei più celebri brani natalizi reinterpretati dal cantante. Quell’album indossa una nuova veste in occasione delle feste con la riedizione “A Very special Mario Christmas” in uscita il 12 dicembre per Sony Music Italia.

Oltre ai classici del Natale rivisitati al tempo, conterrà anche il brano “Cool Yule (feat. Antonio Faraò)”, una raffinata rivisitazione della canzone scritta da Steve Allen e resa celebre nel 1953 da Louis Armstrong, un’artista che Mario Biondi ha sempre citato come fonte d’ispirazione fondamentale per la sua carriera. La collaborazione con il pianista jazz Antonio Faraò aggiunge al brano un tocco di sofisticatezza strumentale. Per la prima volta sarà disponibile in versione fisica anche il brano del 2020 “This Is Christmas Time”.

La riedizione di “A Very Special Mario Christmas” sarà disponibile in CD ed LP. Il pre-order è attivo da oggi, 14 novembre, al seguente link https://bio.to/mariobiondi.